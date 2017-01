Herzlich Willkommen zur ILLUSIONDer Hauptpart bei dieser Party legen wir auf Projection.Die Alte Villa die an einem Waldhang liegt bietet die Perfeckte Möglichkeit die ganze Villa (von aussen so wie drinnen) in eine Illusion-Villa zu VerwandelnAlso seit Gespannt wenn es Heißt ....... ILLUSUION ;-)LIVE:Arnox (Question of Prog Records)Pribe (Question of Prog Records)DJ´s:Moonray (Budaya)Tamahuka (OV-Silence Records)Kobold (Grasweg Media)Spx (Landmark Records)DECO / PROJECTIONBudaya (Berlin)QOT FamilyEintritt: 10€(Geburstagskinder haben unter Vorlage des Personalausweises Freien Eintritt)