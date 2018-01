Hubertus Rösch - Ein Abend über Bob Dylan - Geh Dein Weg Tour

Eintritt FREIViele mögen Hubertus Rösch noch aus seiner TV-Vergangenheit und durch Serien wie Marienhof sowie Stubbe kennen. Seit einigen Jahren ist er mit seiner Gitarre im Gepäck auf deutschlands Bühnen unterwegs.Sein Debutalbum „Better World“ erreichte Airplay in den USA, Australien, Neuseeland, Kanada sowie vielen europäischen Ländern. Der Song „Lovers“ erreichte beim amerikanischen Song Award „Song of the year“ die Auszeichnung „Best runner up“. Anfang des Jahres erschien das rein akustische Album „Wandering Spirit“. Die Single „The sky played Hollywood“ ist ebenfalls auf den Playlisten internationaler Radiostationen zu finden.Für sein drittes Album reiste Hubertus Rösch in die USA. Bob Dylan und Iggy Pop Produzent Malcolm Burn produzierte das neue Werk in Kingston Upstate New York und lud in sein Studio Maison La Bleue ein, in dem schon Emmylou Harris und auch Chris Whitley neben unzähligen anderen internationalen Künstlern Ihre Songs schrieben. Grammy Award Winner Malcolm Burn packte seine jahrzehnte lange Erfahrung in das Album. Es entstanden 6 tiefgreifende Songs. Die Gitarren erinnern an U2 die Arrangements packen jeden Musikliebhaber und die Texte passen perfekt atmosphärisch in dieses Amerikana Folk Album von Hubertus Rösch. Banjo Klavier und Hammond Orgel orchestrieren die Songs von Hubertus Rösch. Malcolm Burn, selbst Kanadier, produzierte das Dylan-Album „Oh Mercy“ mit seinem Gefährten und U2 Produzenten Daniel Lanois, verewigt in Dylan`s Chronicles Volume 1 und weitere Künstler wie Patti Smith und The Neville Brothers. Als Bonus ist auf dem Album der Dylan Song „Oh Sister“ aus seinem 70er Jahre Werk Desire enthalten.Im Augenblick tourt Hubertus Rösch im Rahmen seiner „Geh Dein Weg“ Tour durch Deutschland und ist regelmässig im deutschen TV präsent.