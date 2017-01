HOSPIZVEREIN HAT EINE NEUE ADRESSE!!!

Gut sichtbar in unmittelbarer Nähe zur TUHH befindet sich der neue Vereinssitz in zentraler Lage an der Schwarzenbergstr.81, 21073 Hamburg.Aufgabe des ambulanten Hospizdienstes ist es, mit Informationen, Beratung und Begleitung schwerkranken Menschen und deren Angehörigen zur Seite zu stehen. Die gut ausgebildeten ehrenamtlichen HospizhelferInnen gehen zu den Menschen nach Hause, ins Krankenhaus oder auch in die stationäre Pflegeeinrichtung.Interessierte können jederzeit ohne Anmeldung Informationen und Beratung zu allen palliativen und hospizlichen Fragen erhalten.