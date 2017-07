HirnRock Vol. 25 mit AK (HardRock), DÜNAMIT (CroosOver) & BULL´S INCH (Rock)

Tickets @ all stores



AK machen energiegeladenen Hardrock mit treffenden deutschen Texten. 2015 fand die Kieler Band zu ihrer endgültigen Besetzung. Nach vielen Club-Gigs standen AK im letzten Jahr im Finale des „Hamburg-Bandcontestes“ und traten auf dem „Baltic Open Air“ auf, wo sie vor großem Publikum überzeugten.



2017 spielten AK unter anderem beim MOGO - Hamburg und werden auf diversen Festivals zu erleben sein. Noch im Sommer erscheint ihr erstes Album. AK, das sind vier bühnenerfahrene Vollblutmusiker, die wissen was sie tun. Mit unbändiger Spielfreude, dabei eindeutig und auf den Punkt, lassen sie keine Fragen offen.

________________________________

Die Band Dünamit besteht aus Tim Kuhnt (Drums), Lars Kosleck (Gitarre) und Maximilian von Nordheim (Bass). Drei Musiker gefangen im Körper eines rasenden, dreiköpfigen Pavians. Sie spielen Gitarre, Schlagzeug und Bass und wollen in dieser klassischen Besetzung die Grenzen des Rock-Trios neu ausloten. Die Instrumentierung ist spartanisch wie wirksam, so brachial ehrlich wie intim und persönlich.



Dünamit steht für Vielseitigkeit bei möglichst geringem Aufwand. Die Musik könnte am ehesten als eine Mischung aus Riff-infiziertem Blues mit Anwandlungen aus und Funk und R&B beschrieben werden. Die Maxime der Band besteht darin, alle Einflüsse und Spielarten, nach denen ihnen der Sinn steht, in die Musik einfliessen zu lassen.

_____________________________________

Jede Band hat ihre Zeit, in der sie ihr ganzes Potenzial zeigt. Diese Zeit ist genau jetzt.



Und ihr könnt sie mit uns erleben! Bull´s Inch spielen Hardrock, der so dynamisch ist, dass sich kein Zuhörer dieser Energie entziehen kann!