HIRNROCK Vol. 20 mit : THE SWEEPS (ElectroPop), DIE SEELEN (SynthiePop) und THE AUTUM SIGHS (Indie)

Die Seelen sind keine Newcomer. Die Seelen machen elektronische Musik. Die Seelen spielen live. Die Seelen können schreien. Die Seelen glauben nicht an das Paradies. Die Seelen kommen aus Hamburg. Die Seelen haben Hunger.



Die Seelen sind wach. Die Seelen bleiben. Alternative Synth Pop - Das sind die Seelen. Verzerrte Gitarren, pulsierende Bässe, treibende Beats und lyrische Texte über die Tiefen der menschlichen Seele ________________________________

THE SWEEPS sind eine Synthiepop-Band aus Hamburg, die aus den 2 Sängerinnen Kristina Brodowski und Lena Götze sowie den beiden Keyboardern Christoph Duwe und Niels Wesner besteht.



Mit ihren analogen Keyboards und den warmen Gesangsstimmen formen sie melodische Electro-Tunes, die mal zum Tanzen, mal zum Träumen einladen.

“The Autumn Sighs“, ist eine Shoegaze-Band aus nrw, die sich im Jahr 2010/ 2011 formierte. Gespielt werden ausschließlich selbst komponierte Stücke. Bisher wurden 2 EP´s veröffentlicht (sprig ep/ branches). Die Band besteht aus Ulrik (Gitarre), Katha (Gesang/Gitarre) und Denis (Schlagzeug), denen es in ihrer Musik gelingt, eine verstörende „Wall of Noise“ mit süßer Melancholie zu vereinen und jedem Stück seinen eigenen Fingerabdruck zu verleihen.



Beeinflusst ist die Musik von Bands der 90er Jahre wie lush, slowdive, ride oder auch my bloody valentine. Im September 2016 veröffentlichten sie ihre zweite EP „branches“, über diese es bei „primalmusicblog.com“ ein ausführliches review gibt. Momentan arbeiten sie an einer 7“ und einer weiteren EP, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.