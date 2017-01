Hermann Lammers Meyer | Country und Western Music am Samstag, 28.1.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Hermann Lammers Meyer

Classic-Country Songs und Geschichten

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeObwohl nahezu jeder Country Fan in Deutschland ihn und seine 1973 gegründete Band "The Emsland Hillbillies" kennt, gilthierzulande immer noch als Geheimtip. Das mag daran liegen, daß seine Popularität bei uns sich mit seinem Bekanntheitsgrad in den USA nicht messen kann - dort ist er ein echter Star der Countryszene. Als junger Mann war er von der damaligen Entwicklung der Texas Outlaw Country Musik so fasziniert, daß er immer wieder nach Texas reiste, um ein Teil dieser Ära zu sein. Neben eigenen Songs entstanden u.a. Duett-Aufnahmen mit Legenden wie Willie Nelson oder Johnny Bush. Auch nach mehr als 40 Jahren "on the road" sind seine mit Anekdoten und Geschichten angereicherten Live-Shows einzigartig und sehr, sehr Country - dabei ausgesprochen unterhaltsam.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98