Helmut Barthel: Wunschgedichte und -texte | Autorenlesung mit Gitarrenmusik von Stephen Foley am Donnerstag, 12.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung mit Musik im Kulturcafé Komm du



Helmut Barthel: Wunschgedichte und -texte



Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Der Eintritt ist frei.

Ein Abend mit Lesungswünschen vom Publikum aus Lyrik und Prosatexten des Autors Helmut Barthel.

- Lyrik-Lesung, Band 1 bis 5
- Zauber kalt - Ein Märchen für Erwachsene, Teil 1 - Bari in Inari
- Ein Zimmermann in der Wüste
- Dichterstube - Kehricht, Band 1 und 2
- Der Vollerwachte aber widersprach und sagte ...
- Ein Tag wie morgen - Kleine Geschichten

Helmut Barthel, geboren 1951 in Hamburg, schreibt seit seinem achten Lebensjahr. Sein beeindruckendes Werk umfaßt heute weit mehr als 1000 Gedichte, Sonette und Tiermoritaten, zahlreiche Aphorismen und diverse Kurzgeschichten und einen Roman. Der Autor arbeitet als Verleger und Chefredakteur des Schattenblick. Er ist Verfasser nachhaltiger Fachartikel in den Bereichen Politik, Kultur, Philosophie und Sport. Seine Leidenschaft gilt der deutschen Sprache, die Dichtung ist seine Passion.

Musikalische Begleitung: Stephen Foley (Gitarre)

***

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das Kulturcafé Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.