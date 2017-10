HARDBONE - 110% Rock´n´Roll ! Plus AK - HartRock

Tickets @ all stores



HARDBONE – 100% sind nicht genug! 110% Rock 'n' Roll ist das, was diese fünf Hamburger Jungs anbieten und zwar schnörkellos und schmutzig, genauso wie diese Musik gewordene Lebenseinstellung zelebriert werden muss. Mit ihrem Debut „Dirty 'n' Young“ aus dem Jahr 2010 wurde die kompromisslose Marschrichtung vorgegeben, um im Jahr 2012 mit dem Nachfolger „This Is Rock 'n' Roll“ noch einen draufzulegen.



Im Frühjahr 2014 folgt nun das dritte Album, mit dem Titel „BONE HARD“, was als Aufforderung zu verstehen ist, die Eier auf Betriebstemperatur zu bringen und es gewaltig krachen zu lassen. Musikalisch wird einem dies in gewohnt geriffter Manier gegen die Stirn genagelt. HARDBONE gehört auf die Bühne. Erst hier können die vor Hormonen strotzenden Songs all die pure Energie entfesseln, die sie und die Jungs in sich tragen.

AK machen energiegeladenen Hardrock mit treffenden deutschen Texten. 2015 fand die Kieler Band zu ihrer endgültigen Besetzung. Nach vielen Club-Gigs standen AK im letzten Jahr im Finale des „Hamburg-Bandcontestes“ und traten auf dem „Baltic Open Air“ auf, wo sie vor großem Publikum überzeugten.



2017 spielten AK unter anderem beim MOGO - Hamburg und werden auf diversen Festivals zu erleben sein. Noch im Sommer erscheint ihr erstes Album. AK, das sind vier bühnenerfahrene Vollblutmusiker, die wissen was sie tun. Mit unbändiger Spielfreude, dabei eindeutig und auf den Punkt, lassen sie keine Fragen offen.