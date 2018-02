Hamburg lacht!



Das größte Stand-Up Comedy Spektakel des Nordens! ⚓



Ausgewählte Comedystars aus ganz Deutschland kommen am 03.03.2018 nach Hamburg in die Friedrich-Ebert-Halle um das größte Lachfeuerwerk des Jahres abzufeuern!



Bekannt aus Funk und Fernsehen, bewiesen sich die Comedians bereits bei Formaten wie den Quatsch Comedy Club, Nightwash, Nuhr ab 18, Hamburger Comedy Pokal, NDR Comedy Contest uvm!



Für euch am Start sind:



Costa Meronianakis!

Der Rapper aus Frankfurt, welcher schon an der Seite von Xavier Naidoo, Kool Savas, Sabrina Setlur oder Moses Pelham Hits durch die Boxen feuerte, Schießt nun mit nicht minder hitverdächtigen Gags durch die Comedyszene!



Thomas Spitzer!

Die Poetry-Slam Legende aus Köln sammelt mit seinem trockenem Humor und seiner charmant ehrlichen Art Trophäen und Preise wie kein zweiter. Spitzer ist spitze!



Helene Bockhorst!

Diese Frau aus Hamburg ist der Shootingstar der Comedyszene! Kommt sie als unscheinbares Mauerblümchen auf der Bühne, sind hier Lachtränen garantiert!



David Kebe!

Dieser kölsche Jung hat Comedy in Blut. Das Leben eines Mit-Dreißiger wurde nie witziger auf der Bühne in all seinen Facetten zerlegt.



Kawus Kalantar

Einer der originellsten und freshesten Stand-Up Comedians aus Berlin! Sein ehrlicher Humor würzt seine persönlichen Storys zu einem Fest!



Bo Lüdersen!

Der aus Flensburg stammende Moderator führt gewitzt und frech durch den Abend!





