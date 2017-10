Halloweengame zum 10. Mal in Harburg

Am Samstag den 28.10.2017 laden die Hamburg Ravens zum legendären Halloweengame auf die Jahnhöhe ein. Das Charity Event jährt sich bereits zum 10. Mal und wird in diesem Jahr zu Gunsten des an H1N1 (Schweinegrippe) erkrankten ehemaligen Runningback der Hamburg Blue Devils Padmore Oseo #34 ausgetragen. Als Gegner haben sich die Hamburg Ravens die Hildesheim Rogue Invaders eingeladen. Zum Ehrenkickoff wird Padmore Osei persönlich erwartet. Zudem unterstützen die Cheerleader der Hamburg Blue Devils, die Blue Angels die spielenden Teams. Des weiteren wird es neben Snacks und Getränken eine große Tombola geben. Unterstützt die gute Sache und nutzt die letzte Gelegenheit auf ein Live Footballspiel unter Flutlicht auf dem Sportplatz Jahnhöhe beim Harburger Turnerbund. Kickoff 18:00 Uhr