GROBROCK CD-Release Party ! Plus MOWAH & BLIND MAN`S GUN

Tickets @ all stores Harley Style Rock'n'Roll from Germany!



Grobrock fröhnen hemmungslos ihrer Leidenschaft für scheinbar einfache, geradlinige Musik in bester AC/DC Manier mit dem Ziel, sowohl dem Publikum als auch sich selbst den größtmöglichen Spaß und einen gelungenen Abend zu bereiten. Dabei bedienen sie sich ungeniert ihrer zahlreichen Vorbilder wie AC/DC oder Motörhead, Bosshoss oder Torfrock (mit einem Augenzwinkern wird selbst klassischer Rock'n'Roll nicht verschmäht), dabei allerdings immer eigenständig und - ganz wichtig - mit deutschen Texten und norddeutscher Attitüde. Das Ergebnis ist - im wahrsten Sinne des Wortes - einzigartig!



Grobrock gründeten sich Anfang 2011. Bassist "Big Neisi" hatte schon lange die Idee einer deutschsprachigen Rockband im AC/DC-Style und fand in "Tiny Tim" und "Little Joe" die passenden Mitstreiter. Grobrock schrieben bisher an die 50 Songs - die erste CD ist in Kürze bei iTunes, Musicload, Amazon etc. erhältlich.



Grobrock, das heißt handgemachte Live-Musik ohne Schnickschnack, direkt, ehrlich, geradeaus und überzeugend.

____________________________________

Wir sind vier Kumpel aus dem 'Ruhrpott' und zusammen bilden wir die Band MOWAH.



Wir sehen uns als Alternative Stoner Rockband und sind beeinflusst von Bands wie die Queens of the Stone Age, the Rival Sons, Blink-182, Rage Against the Machine, the Clash, Billy Talent, ZZ Top, Arctic Monkeys, Nirvana, etc.



Unsere Gitarren klingen roh, unsere Drums sind dynamisch und unser Bass klingt tight. Die Band bildete sich im letzten Jahr, seitdem waren wir mit Songwriting beschäftigt und im Moment versuchen wir möglichst viele Gigs zu bekommen und weitere Songs zu schreiben und aufzunehmen. Wir shredden keine langen, 'gesichtsschmelzenden' Gitarrensolos. Wir haben einfach Spaß auf der Bühne, Spaß mit unserem Publikum und versuchen jeden Gig zur Party zu machen.

______________________________

BULLET PROOF HEAVY ROCK MUSIC



BLIND MAN‘S GUN spielt knallharten Heavy Rock, ohne sich vom Mainstream beeinflussen zu lassen. Heavy Riffs treffen auf melodischen Gesang und nehmen einen unvorhersehbaren Lauf.



Genau das ist das Markenzeichen dieser Band, immer wieder für musikalische Überraschungen zu sorgen und ohne ihrem Stil untreu zu werden.