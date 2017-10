Georgie Carbutler

Singer / Songwriter - Rock-Pop-CoverGeorgie Carbutler und seine Gitarre…Mittlerweile haben sie den gemeinsamen dreitausendsten Auftritt hinter sich.Ob vor tausenden Zuschauern oder vor zwei Beseelten in einer Hotelbar.Zusammen mit Kollegen aus der Nachbarschaft oder als Sänger und Gitarrist auf Tourneen mit Harpo, Middle of the Road, Chris Andrews oder Ilja Richter.Oder in kanadischen Konzertsälen, in Portugal, Holland, Belgien, in Genf, Cannes, Paris und Berlin. Auf der La Rambla in Barcelona und in Festzelten in Grevenbroich und Elmshorn…Oder im Dünensand von Amrum und bei Hanna in der Eckkneipe….es ging dem Musiker mit charismatischer Stimme eigentlich immer nur um eines: Songs zu singen.Und obwohl diese dem Zuschauer alle bekannt sind, kommt es dem Musiker nach Jahren so vor, als seien es seine eigenen Lieder, die er mit voller Hingabe und durchaus in eigener Interpretation spielt.Mit dieser Passion und mit dem Vermögen das Publikum mit seiner lockeren Art mitzuziehen hat er sich in den Jahren einen Namen gemacht – dabei sein ist alles!** Eintritt FREI | Sammlung für Musiker **