Frollein Motte - Cd Release ! Support : Svennä und Morales

Tickets @ all stores and location(only duering the week)Frollein Motte: Das Herzpop Album kommtHamburg/Norderstedt. Die Songs stehen fest, die Fans sind entzückt, das Studio ist gebucht. Nach unzähligen Herzpop Gigs 2017 kommt jetzt das erste Frollein Motte Herzpop Album. Release: 5. Mai 2018, Marias Ballroom, Hamburg.Frollein Motte macht Herzpop! Nur wenig länger als ein Jahr hat die ambitionierte Norderstedter Formation gebraucht, um mit ihrer ganz besonderen Klangfarbe im deutschen Pop/Rockbereich aufhorchen zu lassen.Was ihre Fans im Herzen berührt, setzt Frollein Motte mit einzigartig charismatischer Stimme in wunderbare Songperlen um. Frontfrau Mandi singt, träumt und lebt ihre Musik so intensiv wie kaum eine andere. Der Frollein Motte Sound? Längst ist er erwachsen geworden, die großen Bühnen warten, der Weg ins Radio ist vorgezeichnet.Für ihr erstes Herzpop Album greift Frollein Motte auf Songs und Gastmusiker zurück, die für noch mehr musikalische Bandbreite sorgen. Und deshalb heißt es unbedingt: Hingehen, anhören, begeistert sein! Frollein Motte ist mal wieder eine von den Kandidaten, von denen man gern sagen mag: Ich kannte die schon, da waren sie noch sooo klein.________________Seit 2015 spielen sich die beiden Musiker stoppokesk durch die Clubs Norddeutschlands. Attribute wie Singer-Songwriter, Liedermacher, Rockpoeten werden ihnen zugeschrieben, doch tun sie sich selber schwer mit der vorbehaltlosen Einordnung. Versuchen sie doch immer wieder neue Genres kennenzulernen, für sich zu gewinnen und zu integrieren. Dabei gibt es nur einen Grundsatz, den sie beherzigen: handgemacht soll es sein.So reichen ihnen eine Gitarre, ein Kontrabass und ihre Stimmen, um mit ihren deutschsprachigen Songs Stimmungen und Meinungen zu transportieren. Thematisch geht es bunt zu, bunt, wie im echten Leben. Allseits bemerkt man die Lebenserfahrung des Duos. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich politisch äußern, gesellschaftliche Missstände aufzeigen, zwischenmenschliche Manko thematisieren oder einfach nur wunderschöne Liebeslieder vortragen. So entstehen Stunden voller Burlesken, Grotesken, Protesten, Chanson d'Amour und Herzblut. Am Ende eines Abends ist so eine moderne Sinfonie entstanden, die alle anwesenden nachhaltig beeindruckt.