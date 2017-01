Friday the 13th- Musik für Abergläubige

Es ist wieder einmal so weit. Der Kalender zeigt an, dass dieser Freitag der 13. Tag des Monats ist. Seit Jahrhunderten schreibt der Volksglaube diesem kosmischen Unglücksdatum besonders viel schlechtes Karma zu. Auch in der Musikwelt geht die Paraskavedekatriaphobie, also die Angst vor diesem speziellen Tag, um.



Das Glück ist ja bekanntlich ein Vogerl. Und viele Menschen glauben nicht daran, dass es an einem Freitag, den 13., aus seinem Nest fliegt. Der statistisch nicht erwiesene Irrglaube, dass an jenen seltenen Tagen besonders viel Unheil passiert, inspiriert auch die Kunst. Unzählige Filme, Bücher und Lieder wurden dem Tag, der pro Jahr mindestens einmal und maximal dreimal vorkommen kann, gewidmet.