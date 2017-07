FRANZ JOSEF - Album Release ! Gäste: JIMMY ELLNER, LOUIS PAWELLEK und LINTH HENDRIKSEN

Album- Release “Fragmente” von Franz Josef:



Nach Monaten intensiver Produktion feiert Franz Josef sein erstes Album- Release „Fragmente“ mit mehreren Gastkünstlern in Marias Ballroom. Als Gastkünstler werden Jimmy Ellner, welcher viele Songs gemeinsam mit Franz Josef geschrieben hat, Louis Pawellek und Linth Hendriksen auf der Release- Party auftreten.



Der deutsch- österreichische Musiker und Songwriter verbindet melodiöse Textpassagen mit einer unverkennbaren Stimme zu Deutschpop der unter die Haut geht und mitten ins Herz trifft. Dabei legt er großen Wert auf tiefgründige, oftmals melancholische Texte, die sich bewusst von dem Absetzen was der deutschsprachige Mainstream- Musikmarkt derzeit hervorbringt. Sein einnehmendes Charisma verleiht den fast ausschließlich selbst geschriebenen Songs Authentizität. Die Songs erzählen von Sehnsucht und Hoffnung, geben Anstöße zur Selbstreflektion und Hinterfragung ohne den positiven Blick auf diesen Moment auszulassen.



Franz Josef, wurde 1981 in Rotenburg an der Wümme geboren. Im zarten Alter von fünf Jahren begann er die facettenreiche Welt der Melodien auf dem Klavier zu erkunden. Neun Jahre später begeisterte er sich für die Gitarre, wobei seine Liebe stets den gesungenen deutschen Wörtern galt. Auch wenn ihn unvorhersehbare Lebensumstände dazu zwangen, eine überschaubare musikalische Pause einzulegen, war für ihn stets klar, dass die Leidenschaft für seine Kunst Bestand haben würde.



Nach einer intensiven Zeit des Songwritings und der Produktion mit seinem Plattenlabel „Mike’s music records“ erscheint am 1. September 2017 seine erste Single „Gib mir mehr“, die erste Auskopplung des am 29. September 2017 erscheinenden Albums „Fragmente“.



Franz Josef ist tritt fortlaufend in ganz Deutschland auf und war in den letzten Monaten unter anderem in Hamburg, Bremen, Bad Kreuznach, Bad Oyenhausen, Sankt Peter- Ording, Buchholz, Erbach.