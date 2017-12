Fotoausstellung "ABSEITS - Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte" | Vernissage und Buchpräsentation am Samstag, 13.01.2018 um 15 Uhr im Kulturcafé Komm du

Vernissage und Buchpräsentation im Kulturcafé Komm du



Fotoausstellung "ABSEITS - Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte"

mit Bildern von Markus Connemann und Texten von Susanne Groth

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeFür ihren Bildband "Abseits" interviewten und fotografierten die Journalistinund der FotografGäste der Einrichtung CaFée mit Herz in Hamburg St. Pauli. Bedürftige, Obdachlose, Senioren und Hartz-IV-Empfänger, Menschen, die ums tägliche Überleben kämpfen, berichten aus ihrem Leben und erzählen von ihren Wünschen und Träumen. Neben den persönlichen Schicksalen machen die Geschichten auch deutlich, daß die Maschen des sozialen Netzes immer größer werden und Bedürftigkeit in den nächsten Jahren verstärkt zunehmen wird.Die Ausstellung, die eine Reihe von Porträts aus dem Bildband zeigt, wird am Samstag, den 13. Januar 2018 um 15:00 Uhr mit einer kleinen Lesung der Autorineröffnet. Eine weitere Autorenlesung mit anschließender Diskussionsrunde findet am Donnerstag, den 01.03.2018 um 20.00 Uhr statt.Die Ausstellung läuft bis zum 09.03.2018.Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 UhrEintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.