Florian Künstler | Gefühlvoller Singer-Songwriter-Pop am Samstag, 10.2.2018 um 21:30 Uhr im Kulturcafé Komm du

Ein Abend, zwei Konzerte im Kulturcafé Komm du



Florian Künstler | Gefühlvoller Singer-Songwriter-Pop

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendesieht sich in der Tradition deutscher Liedermacher. Seine eingängigen Melodien und modernen Texte begeistern 2012 den Hamburger Songwriter und Produzenten DER POLAR (Annett Louisan, Mary Roos, Glasperlenspiel), der ihn fortan fördert und unterstützt. Es folgen Preise wie "NDR Schleswig Holstein Hammer" (2012), "Kampf der Künste" oder "Kunst gegen Bares" (Hamburg) und am 10. Februar 2017 sein Auftritt im "Komm du" in Harburg.sieht sich in der Tradition deutscher Liedermacher, die Gitarre war schon früh sein ständiger Begleiter. Seine an der Nordseeküste gelegene Heimatstadt, ein Ort mit vielen Geschichten, inspirierte ihn zu ersten eigenen Songs. Im Laufe der Zeit entstanden ganz persönliche Texte, in denen der Songwriter die Höhen und Tiefen des eigenen Lebens reflektiert. Heute tritt er auf großen und kleinen Bühnen auf, manchmal auf der Straße oder auch in einer Buchhandlung. Wichtig ist ihm dabei immer der Kontakt zum Publikum, sein Wunsch, andere Menschen mit seiner Musik ganz persönlich zu berühren.Florian Künstler (Gesang und Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.