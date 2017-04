Flemming Borby (solo): "Somebody Wrong" | Indie-Folk-Pop aus Dänemark am Freitag, 5.5.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Flemming Borby - "Somebody Wrong" ... Indie-Pop-Folk

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer Wahlberliner, seit den 1990ern in der Musikszene aktiv, veröffentlichte drei Alben mit der dänischen Band Greene und trat mehrmals auf dem Roskilde-Festival auf. Später tourte er mit seiner Gruppe Labrador durch Europa, Japan und die USA. Seit einigen Jahren konzentriertsich auf seine eigenen Songs, die sich durch einen sorgfältig arrangierten Retro-Sound zwischen Indie-Folk und Americana mit besonderer Betonung des Songwriting auszeichnen. Im September 2015 veröffentlichte er mit "Somebody Wrong" sein erstes Album unter eigenem Namen, das er in Austin/Texas und Berlin einspielen ließ. Seine Auftritte sind ein intensives Erlebnis von authentischem Vintage-Klangteppich, markanter Stimme und eindringlichen Texten.überzeugt in all seinen Facetten.Flemming Borby (Gesang und Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98