Jetzt am Freitag in Hamburg-Harburg

FlamencoPasión!

Freitag, 17. November 2017, Fischhalle Harburg im Harburger Binnenhafen (Kanalplatz 16, Hamburg-Harburg)

Beginn um 19.30 Uhr, Eintritt € 12,--

Karten+Infos: www.fischhalle-harburg.de und www.laresaca.de / info@laresaca.de / 0172 9558818

1 Tänzerin und 1 Tänzer sowie 3 Musiker : 5 Persönlichkeiten!

Flamenco in all seinen Facetten: wild, leidenschaftlich, spielerisch, mal elegant, mal dreckig....und auch mal modern!

Laut und leise, wild und ruhig - die Gegensätze machen den Reiz aus!

Wir wollen das Leben feiern! Olé!

Iris Lange und Bruno tanzen seit Ende der 90er Jahre Flamenco! Seit vielen Jahren treten sie mit ihren Programmen (z.B. „Noche Flamenca“, „Nunca dejes de bailar“ und „FlamencoPasión“ sowie ihrem neuesten Projekt „La Locura“!(Flamencotanz+Performance)) auf diversen Bühnen in verschiedenen Städten auf, alleine oder gemeinsam mit anderen Gast-Tänzern (dann meist aus Sevilla), auf jeden Fall auch mit ganz unterschiedlichen und aus verschiedenen Ländern stammenden Musikern (Sängern, Gitarristen, Perkussionisten und anderen Musikern).

In Hamburg-Harburg betreibt Iris ihre Flamencoschule „La Resaca“, mit der sie Anfang 2016 aus Eimsbüttel nach Harburg umgezogen ist.

Elva La Guardia ist eine wundervolle Flamenco-Sängern und Künstlerin mit eigenem Stil, die gemeinsam mit Thomas Hickstein (Flamenco-Gitarrist und Pianist) bereits viele CDs veröffentlicht hat und auch oft mit der NDR Big Band zusammenarbeitet.

Manuel Hansen ist ein großartiger Perkussionist und Musiker, der seine Vielseitigkeit u.a. auch im Programm „La Locura“ vorführt.

Anton Graefe ist Flamencogitarrist aus Hamburg. Er begleitet auch den Unterricht im Studio LA RESACA.

Björn Vollmer ist vielseitiger Gitarrist: klassisch, Flamenco, Reggae und Rock, als Duo Selva Negra mit Eigenkompositionen viel auf Tour, Solo-Performer als Tocalaboca und auch Mitglied des "LaLocura"-Ensembles von Iris und Bruno.

Tanz: Iris Lange y Bruno

Gesang: Elva La Guardia

Gitarre: Anton Graefe

Perkussion: Manuel Hansen

Special Guest: Björn Vollmer (Gitarre)

Fotos+Copyright: Mario Reich

