♦ LEMON♦

Das erste offizielle Event und somit Grand Opening der Veranstaltungreihe Lemon steht nun fest. Da wir in der Hansestadt kein prächtiges Karnevalsfest wie in Köln haben, hatte Lemon sich gedacht das ganze mal etwas präsenter zu machen, sodass nun Lemon mit der Veranstaltung Fasching Flash den ersten Schritt in die Partywelt setzt und das ultimative Cluberlebnis nach Hamburg bringt.



♦ SPECIALS ♦

Macht euch bereit auf jede Menge specials und eine ordentliche Ladung Spaß.

Neben einem Beerpong und Bierbong Turnier wird Lemon ebenso einen Kostümwettbewerb veranstalten, bei dem der oder die Gewinner/in sich auf ein amazing Geschenkpaket freuen darf.



Als ein kleines Willkommensgeschenk ehalten die ersten 100 Gäste eine Zitrone mit der ihr die Möglichkeit habt an der Bar ein Tauschgeschäft einzugehen, bei dem ihr die gelbe Frucht gegen ein bestimmtes Getränk eintauschen könnt.



Ebenso werden verschiedene battles gestartet, die sich natürlich nicht nur auf das Tanzen beziehen.



Damit du aber für all diese Aktionen genug Energie besitzt, hat Lemon für dich extra einen Foodstand aufgebaut, bei dem du dir mithilfe von Hot Dogs, Pommes und co. deinen Magen auffüllen kannst. Falls du dann wieder durstig sein solltest, würde Lemon dir empfehlen an der Bar ein Getränk zu holen, da 3 präparierte Gläser vorhanden sind, die dir mittels einer Markierung klar machen, dass du der oder die glückliche Gewinner/in bist und dein erstaunliches Geschenkpaket abholen kannst.



Natürlich hat Lemon noch jede Menge anderer Überraschungen am Start, die jedoch zunächst ein secret bleiben werden, um das Spannungsniveau ordentlich hoch zu halten.

Selbstverstänlich haben wir noch weitere Getränkespecials für euch:



♦ LOCATION ♦

Um dem ganzen auch einen gewissen touch zu geben, hat sich Lemon keine geringere Location gesucht als das Maison Musique oder auch besser bekannt unter dem Namen Villa Harburg. In dieser prunkvollen und extravaganten Villa werdet ihr eine Nacht erleben, wie sie es zuvor noch nie gab.



Für eine VIP Lounge Resevierung melde dich doch bitte an Lemon und schreibe einfach eine Nachricht. Dafür kannst du direkt die Facebook Funktion nutzen oder dich an die E-Mail: lemonevents@gmx.de wenden. Bilder zu den Lounges folgen noch.



♦ MUSIK ♦

Mit dem besten Hiphop, R'n'B und Black wird euch an dem Abend der Dj Michael versorgen, der euch mit der krassesten Soundanlage im Raum Harburg das Gehör aus dem Kopf Saugen wird.



♦ EINLASS ♦

Lemon freut sich über viele interssante und auch gewagte Kostüme. Falls jemand ohne Kostüm erscheint, bittet Lemon um eine gepflegte Garderobe und empfiehlt frühes Erscheinen.



Eintritt: |8€ mit Kostüm||10€ ohne Kostüm|



Ansonten hat Lemon nichts mehr zu sagen und freut sich auf eine unvergessliche Nacht mit euch! Let the party begin!!