'Neuseeland ist das Land, das Kane Falco Heimat nennt.



Dort, am anderen Ende der Welt, hatte er bereits reichlich musikalische Erfahrung gesammelt, bevor es ihn vor mehr als 2 Jahren in die neue Heimat Hamburg zog.



Mit Niels und Julian zusammen bildet Kane das Falke Collective.



Ein breites Repertoire aus Pop/Rock & Folk hat das Falke Collective in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich die Straße zur Bühne gemacht und erobert die Bühne im The Old Dubliner in der Lämmertwiete.



** Eintritt Frei | Sammlung für Musiker **