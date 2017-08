FACIO - Reggae, Latin, Acoustic Pop

Eintritt FREI !

Facio ist ein Sänger und Gitarrist, der mit eigenen Songs und seinem einzigartigen Musik-Mix aus südlichen Klängen, Reggae, Latin, Acoustic Pop und Mediterranean Guitar sein Publikum begeistert (“Facio brings the Mediterranean Heat” - The London Times). Lieder wie "Non Parlo Italiano", "Je Suis Triste" oder "Strada Do Sul" mit eingängigen Melodien und Sommer-Grooves sowie gefühlvolle Instrumentalstücke aus eigener Feder runden Facio's Liveshow wunderbar rhythmisch relaxt ab.Weltmusik-Star Manu Chao bat Facio, eines seiner Konzerte (Tollwood Festival, München) zu eröffnen. Darüberhinaus spielte er u.a. im renommierten Charles Dickens Museum in London sowie der Bar Mariatchi in Barcelona. Facio schrieb die Musik für den englischen Kurzfilm “You Look Stunning Too”, der beim Filmfestival in Cannes (2013) präsentiert wurde. Mit seiner Musik hat er es in mehrere Radiostationen in London und auf den griechischen Inseln geschafft. Die Griechenland-Zeitung bezeichnete seinen Song "Kalimera Maria" als den "Sommerhit 2015". Klingt wie Karibik in S・europa.