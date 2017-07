FACIO | Acoustic Reggae, Latin, World Music und Mediterranean Guitar am Samstag, 19.8.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Facio | Acoustic Reggae, Latin, Mediterranean Guitar

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeMusik hat das "gewisse Etwas". Mit eigenen Songs und einem sonnigen und tanzbaren Mix aus südlichen Klängen, Acoustic Reggae, Latin, World Music, Pop und Mediterranean Guitar begeistert der Sänger, Gitarrist und Komponist sein Publikum. Lieder wie "Non Parlo Italiano", "Je Suis Triste" oder "Strada Do Sul", eingängige Melodien und Grooves sowie gefühlvolle Instrumentalstücke aus eigener Feder machenAuftritte zu einer rhythmisch-relaxten Liveshow mit authentischer mediterraner Atmosphäre. Der musikalische Globetrotter mit italienischen Wurzeln ist in Clubs ebenso zuhause wie auf der großen Bühne, so bei der Eröffnung eines Konzerts des Weltmusik-Stars Manu Chao auf dem Tollwood-Festival in München. Sein Song "Kalimera Maria" war in Griechenland ein Sommerhit, der von zahlreichen Radiostationen immer wieder gespielt wurde.Facio - solo (Sänger, Gitarrist und Komponist)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98