"Europa taumelt ... und die Welt gerät aus den Fugen! Was ist zu tun?" | Lesung und Debatte mit dem Historiker Dr. Reinhard Paulsen am Donnerstag, 24.8.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung und Debatte im Kulturcafé Komm du



"Europa taumelt ...

und die Welt gerät aus den Fugen! Was ist zu tun?"



Diskussionsveranstaltung der "Neuen Debatte" mit dem Historiker Dr. Reinhard Paulsen und dem Journalisten Gunther Sosna

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDenken in Nationen und überheblicher Nationalismus entmündigen die Völker und machen die unteren Klassen zu Modelliermasse in den Händen der wirtschaftlichen und politischen Elite. Die Warlords aus Finanzen und Wirtschaft haben ausschließlich den Anstieg ihrer eigenen Bilanzen im Blick. Ihre Großmacht- und Hegemonialpolitik hinterläßt verbrannte Erde in Bezug auf Welternährung, Weltklima, planetare Ökologie und Abermillionen von Kriegs-, Armuts- und Klimaflüchtlingen. Zwei strategische Ziele in den G7- und G20-Staaten stehen im Mittelpunkt der Lesung und Debatte mit dem Historiker, dem Journalistenund der Künstlerin(Moderation): Die Abschaffung des sinn- und nutzlosen Überbaus des Finanzkapitalismus und die Demontage der Waffen- und Kriegsindustrie.Basis der Veranstaltung bilden Auszüge aus dem Buch "Linke Strategie" sowie die Artikelserie "Kompass" im Magazin für Menschen, Kultur und Gesellschaft "Neue Debatte".Dr. Reinhard Paulsen (Historiker)Gunther Sosna (Journalist und Initiator Neue Debatte)Moderation: Alex Ross (Künstlerin)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.