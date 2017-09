Em Huisken: "Worte und Weisen am Weltenrand" | Konzertlesung am Donnerstag, 5.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzertlesung im Kulturcafé Komm du



Worte und Weisen am Weltenrand

Eine musikalische Lesung mit Stefan Carl em Huisken

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende"Geschichten vom Weltenrand" heißt das erste Buch von, das er - umrahmt von Liedern aus eigener Feder - mit einer Lesung vorstellt. Hinter dem "Weltenrand", der Grenze unserer Alltagswelt, in der wir scheinbar wissen, wo oben und unten ist, wo das Jetzt ist und das Gleich anfängt, liegt die Weite der See, das Land hinter dem Nordwind, oder auch die Welt unserer Träume, ein Land jedenfalls, in dem Mächte wirken, die wir uns nicht so einfach erklären können. Am Weltenrand begegnet man diesen Dingen und Wesen, manchmal. Dann kann man davon erzählen, was sich zugetragen hat und wie es einem dabei ergangen ist ...Der Liedersänger, Musiker, Autor und Erzählerlebt seit über 25 Jahren in Norden/Ostfriesland. Seit 2010 führen ihn regelmäßige Touren durch Nord- und Mitteldeutschland und das nahe Ausland.Stefan Carl em Huisken (Liedersänger, Musiker, Autor und Erzähler)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98