Em Huisken "Güntsied - Sang van de anner Welt" | Lieder, Geschichten, Musik und Tanz am Freitag, 14.7.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Em Huisken "Güntsied - Sang van de anner Welt"

Lieder, Geschichten, Musik und Tanz

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeWoher stammen eigentlich unsere Träume, Sehnsüchte, Wünsche? Woher die Bilder, die in Märchen, Sagen und Volkserzählungen heraufbeschworen werden? Gibt es eine andere Welt, die wir nicht unmittelbar sehen und anfassen können, die aber ebenso wirklich ist wie unsere gewohnte? Eine Welt, in der Feen tanzen und Elfen singen, Alruuntjes den Menschen Glück bringen und Wassermänner sich ihre Beute auf See holen? Fürexistiert diese Welt, wenn auch vielleicht zunächst nur in der Fantasie. Die uralte Musiktradition und die Gemeinschaftstänze der Bretagne lassen sie aufscheinen. Deshalb spielt der Liedersänger, Musiker, Autor und Erzähler bretonische Tänze wie Plinn, An Dro, Laridé oder Pilé-Menu. Aber auch die Oostfreeske Taal, das Niederdeutsch Ostfrieslands, ist in seinem Programm mit Liedern und Geschichten vertreten. In beiden Sprachen klingt die andere Welt mit: "Güntsied".Stefan Carl em Huisken (Gesang, Akkordeon, Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98