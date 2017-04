Elsa & Alex | Brasilianischer Jazz mit Gesang und Gitarre/Bass am Freitag, 19.5.2017, 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Elsa & Alex | Brazilian Jazz ...

Elsa Johanna Mohr (Gesang) im Duo mit Alexander Cuesta-Moreno (Gitarre & Bass)

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie Jazzsängerinund der kolumbianische Gitarrist und Bassistarbeiten seit einem Jahr als Duo zusammen. Sie spielen brasilianischen Jazz von Künstlern wie Djavan, Gilberto Gil, Tom Jobim, Milton Nascimento oder João Bosco, sowie Eigenkompositionen und bringen ihren Zuhörern die Klangwelt Brasiliens nahe., die zur Zeit Jazzgesang in Osnabrück studiert und selber längere Zeit in Brasilien gelebt hat, entführt mit ihrer charmanten, warmen Stimme und individuellem Sound in exotische Sphären, exzellent begleitet von, der bereits mit Künstlern wie Santana, Gonzalo Rubalcaba, Danilo Perez und den Gipsy Kings zusammenspielte und mit ausdrucksstarkem Klang das Temperament und die Leidenschaft Südamerikas verkörpert.Elsa Johanna Mohr (Vocals)Alexander Cuesta-Moreno (Guitar & Bass)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98