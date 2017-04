ELISABETH CUTLER TRIO (Akustik-Pop) aus Boston

Polishing Stones (2015 Beste! Unterhaltung), ihr letztes Werk, geschrieben in den Hügeln außerhalb Roms, präsentiert elf neue Songs. Aufgenommen und bearbeitet von Filippo De Laura (wie schon 2009, CD „Slow Release“) in seinem Studio sowie im One E Music Studio, reflektiert „Polishing Stones“ Elisabeth Cutlers Gefühlsleben in Europa; kurz gesagt, die Kadenzen und Crescendi des Lebens und der Liebe.



Cutlers warme und einnehmende Stimme, ihr fähiges Gitarrenspiel, standen im Vordergrund und Mittelpunkt dieser neuen Songs.Mit süd-und nordeuropäiscen musikalischen Freunden zusammenarbeitend, findet Elisabeth Cutler ihren Stil, während Gefühl und Rhythmus durch De Lauras sympathischen Arrangements und Soundscapes Cutlers natürliche Stärke und Verwundbarkeit unterstreichen. Das Ergebnis ist erstaunlich.



Polishing Stones ist sparsam aber gut durchdacht, es berührt die Themen Geduld und Trost in der Einsamkeit, sich auflösend in sinnliche und glühenden Erklärungen von romantischer Liebe.



“Elisabeth Cutler schreibt Songs, die einen intelligenten, nach innen gerichteten, verstohlenen Blick wie durch ein mehrfarbiges musikalisches Prisma anbieten…eine fähige Gitarristin und Arrangeurin.“



Guitar Player Magazine