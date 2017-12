"Ein starkes Stück" - Saustarke Geschichten von der dunklen Seite des Alltags | Autorenlesung mit Reimer Boy Eilers am Donnerstag, 11.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung im Kulturcafé Komm du



"Ein starkes Stück" - Saustarke Geschichten von der dunklen Seite des Alltags

Autorenlesung mit Reimer Boy Eilers

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

It's Crime Time! Privatermittler Yakub Edel Singer, auch bekannt unter dem Kürzel YES, plaudert aus seinem verrückten Alltag. Von einem Bekannten bekommt er einen sprechenden Graupapagei aufs Auge gedrückt. Um das nervige Tier wieder loszuwerden, muß YES herausfinden, wo dessen Halter abgeblieben ist - und findet sich unversehens in einen Tierschmuggel mit tödlichen Effekten verstrickt. Ein anderer Auftrag führt ihn nach Helgoland, wo er sich mit der einheimischen Küche konfroniert sieht: Dreizehenmöwe mit Rosinen und schwarzer Mehlbeutel. Doch was tut man nicht alles, um ein Kapitalverbrechen aufzuklären ...?

Reimer Boy Eilers, Schriftsteller und Journalist mit zahlreichen Veröffentlichungen, ist Mitglied in verschiedenen Literaturvereinigungen, u.a. dem PEN Club. Besonders gern liest er seine Geschichten live.