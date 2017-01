EDEN WEINT IM GRAB - Na(c)htodreise Release Tour 2017 ! Plus Special Guests

Tickets @ all stores



Eden Weint Im Grab haben sich mit ihren bisherigen 6 Alben als eigenständige Band mit ernsthaftem künstlerischem Anspruch in der Metal- und Gothic-Szene etabliert. Die Berliner vereinen Dark/Gothic Metal mit klassischen Streichinstrumenten wie Geige und Cello zu einem eigenständigen Sound, den die Band selbst als „schwermetallische Schauerromantik“ bezeichnet. Dies impliziert nicht nur abwechslungsreiches, eingängiges Songwriting, sondern auch sehenswerte, opulente Live-Shows.



In der Vergangenheit hat die Band die Bühne bereits mit großen Namen wie Opeth, Samael, Amorphis, Letzte Instanz, Secrets Of The Moon, Diary Of Dreams, The Vision Bleak, Krypteria, Megaherz, Das Ich oder Lacrimas Profundere geteilt, war auf Tour mit Nachtblut und spielte auf Festivals wie dem Wave Gotik Treffen, M’era Luna, Darktroll und Castle Rock. Alle bisherigen Alben fanden bei Fans und Presse stets positiven Anklang, u.a. auch in Magazinen wie Sonic Seducer, Orkus, Zillo, Gothic, Negatief oder Piranha.