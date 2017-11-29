E D X L D V R K
Hamburg: Maison Musique | TRVPLOVERS, DARKLEMZ, WAVY PPL, RAVERZ X KINDER DES DUNKLEN BASSES!!! KOMMT AM 8.12. INS MAISON MUSIQUE!
Wann?
08.12.2017 23:00 Uhr
Wo? Maison Musique, Buxtehuder Str. 35, 21073 Hamburg DE
EDXLDVRK X CAPUZ X ALPHAMOB X BOBBY SAN
X BLU SPLIFFINSKI LADEN EIN ZU EDXLDARK VOL.1
WIR SPIELEN FÜR EUCH BABA SOUF WAVE UND BASS SETS AUS UNSEREN HANDVERLESENEN ARCHIEVEN !
BEATZ ÜBER MEMPHISRAP BISSZU UPTEMPO BASSBANGERZ UND 1PAAR ÜBERRASCHUNGEN
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