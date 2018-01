Rock-Pop



Als mitreißendes Pop / Rock-Trio aus Neuseeland und Deutschland bietet Falke Collective ein Repertoire aus allen Jahrzehnten, die sicherlich die Leute auf die Tanzfläche bringen und zum Mitsingen anregen.



Die Band entstand in der Hamburger Kneipenszene und lässt sich ungern eine gute Party entgehen.





Nils und Julian lassen es sich somit auch nicht nehmen, in der Abwesenheit von Falke ordentlich auf den Putz zu hauen und das The Old Dubliner - Hamburg zu rocken.





** Eintritt FREI **