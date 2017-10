Eintritt Frei ! Der Hut geht `rum ! 3macht1, so der Name des ungewöhnlichen Trios aus Lüneburg, am 15.April in Marias Ballroom. Ruhige und melancholische Klänge, die auf Rock-, Pop- sowie traditionellen Stücken basieren. Wer Bass und Schlagzeug sucht, wird von Gitarrenbegleitung und Kleinpercussion überrascht.



Wer zum Beispiel AC/DCs T.N.T im Bossanova-Stil hören will, ist hier genau richtig. Bekannte Stücke, ungewöhnlich arrangiert, versprechen: Hier gibt’s Musik zum Zuhören und Genießen.