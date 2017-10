Doppel-Konzert mit Line Bøgh und Kamille Lindholm | Indie-Pop und Poesie aus Dänemark am Freitag, 10.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Doppel-Konzert im Kulturcafé Komm du

Line Bøgh und Kamille Lindholm

Alternative Folk-Pop

https://www.youtube.com/watch?v=-IwJDrKoam4 ">Kamille Lindholm - Your Love

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

ist nicht nur in ihrer Heimat Dänemark längst keine Unbekannte mehr. Mit ihrem neuen Album "Like Fire, Like Fire", erschienen im September, schafft sie den Spagat zwischen zarten Popmelodien und Texten, die weniger unbeschwert sind. Ihren nunmehr vierten Auftritt im gestaltet sie gemeinsam mit der Singer/Songwriterin, ebenfalls Dänin, die im April diesen Jahres ihre Debüt-CD "Twice in August" herausbrachte - von John Lee Hooker, Jimmy Hendrix und Jeff Buckley inspirierter Folk-Pop mit zuweilen skurriler Phrasierung, ansprechend, nachdenklich, mitunter melancholisch. Jede Künstlerin spielt ihren eigenen Set jeweils mit einem Begleitmusiker. Zwei Nuancen dänischer Alternative-Musik mit stimmgewaltigen Künstlerinnen, die ihren Songs einen unverwechselbaren Charakter verleihen.

Line Bøgh (vocals, loops, keys, Omnichord)
(vocals, keys)
Kamille Lindholm (vocals, E-Gitarre und Akustische Gitarre)
Anne Holt (vocals and keyboard)

Eintritt frei / Hutspende

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.