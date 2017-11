Djangonauten | Manouche, Swing und Gipsy-Jazz made in Hamburg am Freitag, 15.12.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Djangonauten

Manouche, Swing und Gipsy-Jazz made in Hamburg

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDiesind eine 2015 von dem Violinistenins Leben gerufene Gruppe von Hamburger Musikern, die sich dem Swing der 1920er Jahre und dem Gypsy-Jazz Django Reinhardts verschrieben haben. Mit ihrem akustisch gespielten Jazz Manouche, wie diese Variante des Swing auch genannt wird, nehmen sie ihre Zuhörer mit in das Paris jener Zeit und zum legendären Quintett du Hotclub de France. Ihre Instrumente sind Violine, Klarinette, Gitarren und Kontrabass, auf das Schlagzeug wird bewußt verzichtet. Ob als Trio oder in größerer Besetzung, mit oder ohne Gastmusiker, bei den Auftritten derbleibt kein Fuß am Boden - wer nicht tanzt, wippt zumindest den Takt mit.Chris Drave (Violine, Gesang)Michele Bono (Klarinette)Eugen Wintersberger (Gitarre)Andrew Krell (Kontrabass)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.