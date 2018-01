DISCO POLO NIGHT VOL.2 #PINIODE

Po udanym sukcesie ostatniej imprezy DISCO POLO, zapraszamy Was ponownie, ale tym razem na HARBURG ????W tą noc DJ PINIO rozpieści Was najlepszymi Hitami (starymi jak i tymi aktualnymi) z rytmu DISCO POLO???????? TYLKO U NAS FIRMA TYSKIE WSPIERA NASZYCH GOŚCI I SPONSORUJE WSTĘP GRATIS DLA KOBIET do godz. 24:00???????? TYLKO U NAS !!! PIWO TYSKIE ZA JEDNE JEDYNE 3,50€ !!!????????TYLKO U NAS PRAWDZIWY POLSKI KLIMAT / TYLKO MY POLACY !!!Zaproś znajomych i spędź z nami taneczne chwile w Maison Musique????????========================• FAKTY:...★ 27.01.18 SOBOTA★ Start: 23:00 Godz.★ wstęp GRATIS DLA KOBIET DO GODZ. 24:00★ +18 / kontrola dowodów osobistych przy wejściu!★ Musik: DJ PINIO-Muzyka: disco polo ????★ WYDARZENIE: https://www.facebook.com/events/537815446583574/ ========================ADRES:MAISON MUSIQUE KLUBBuxtehuderstr. 3521073 Hamburg - Harburg========================♫ Muzyka-Imprezy-Terminy-Fotki ♫www.polskaparty.de/www.facebook.com/DjPinio/www.pinio.de#party #piniode #polska #polonia #polskaparty #maison #musique #discopolo #hamburgINFOLINIA / Rezerwacja 0151/62465011➖SINCE 2002➖