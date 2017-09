Eintritt FREI !

Die Herren Sengelmann und Gundelfinger sind wahre Meister der leisen Zwischentöne:

Mit seinem sehr eigenen, bluesigen Sound und viel Liebe zum Detail interpretiert das Duo Klassiker der Jazz-, Pop- und Rockmusik ganz neu – „The guitar, the voice, everything about it is sooo good!“, sagt immerhin keine Geringere als die große Nataly Dawn... und die muss es ja schließlich wissen.