DIE GÄSTE - DeutschRock aus Hamburg Sued

Die Gäste leben in Hamburgs Süden – in Harburg

Ihre hier enstandenen, in der Muttersprache verfaßten Songs handeln von Beziehungsdramen, Fußballkatastrophen, den daraus resultierenden Säuferballaden und dem Ende von Allem. Durch interressante rockigbluesige Gitarrenarrangements werden die authentischen Geschichten stimmungsvoll unterstützt. Der Zuhörer wird von den fünf Musikern auf eine amüsante Reise durch den Kopf und den Hinterhof der Gefühle mitgenommen.Die Urgäste sind die Sänger und Gitarristen Wolle und Kadde. Sie gingen schon zusammen zur Schule.Später trafen sie auf den Bassisten Jenne. In einem Keller in Harburg trafen sie den Trommler Robby und den Gitarristen Yogi, mit denen Sie nicht nur Ihre Vorliebe für bluesorientierte Routesmusik teilen – Sie hatten, unabhängig voneinder, auch denselben ätzenden Klassenlehrer. Das schweißt zusammen.