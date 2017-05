"Die betrogenen Brüder" (Kriminalaroman) | Autorenlesung mit Sascha Dzialdowski am Donnerstag, 8.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung im Kulturcafé Komm du



Sascha Dzialdowski liest aus seinem Kriminalroman "Die betrogenen Brüder"

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Totgeschlagen liegt der Obdachlose in den Ostseedünen. Karlo hieß er bei denen, die ihn kannten, aber keiner weiß, wer er wirklich war. Das junge Ermittlerteam muß akribische Arbeit leisten. Eine Spur führt nach Hamburg zu einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Geplagt von privaten Sorgen und von vielen Umwegen bisweilen frustriert, kommen die Kriminalbeamten der Wahrheit dennoch immer näher: Zwei Brüder, die sich viel bedeuteten, eine große Liebe, die zerstört wurde, eine Lüge, die alles vergiftet hat, und ein hinterhältiger Betrug, der viele Jahre unentdeckt blieb.erzählt ohne Schnörkel in klarer, bildhafter Sprache, die die Lebenswelt der Obdachlosigkeit in wirklichkeitsgetreuer Schärfe deutlich werden läßt. Spannend von der ersten bis zur letzten Seite! Der Autor lebt in der Nähe von Hamburg und ist dort als Sozialarbeiter tätig.