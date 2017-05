Der Bücherumsonstladen und Kulturtreff hat während des Heimfelder Stadtteilfestes geöffnet

Am Samstag den 13.05.2017 findet in Heimfeld von 14 - 20 Uhr das jährliche nichtkommerzielle Heimfelder Stadtteilfest statt.Auch dieses Jahr wird sich contrazt e.V wieder an diesem Fest beteiligen. Der Bücherumsonstladen hat während des Stadteilfestes geöffnet.HIER SIND IMMER ÜBER 10.000 BÜCHER VERFÜGBARAußer Bücher gibt es natürlich noch viele andere Medien.Außerdem gibt es einen Umsonstbücherstand auf dem Stadtteilfest und im Mieterpavilion werden Kaffee, Kuchen und Waffeln angeboten.Auf unserer Bühne vor dem Kulturtreff MehrWertKultur Nobleestraße 13a treten folgende Musiker auf:14.00 UhrPhillipp Petersen Singer/Songwriter14.45 UhrChristall Singer/Songwriter15.45 UhrWaldgeist Singer/Songwriter16.30 UhrHörzu! und Zerreißprobe Straßenmusik18.00 UhrAn Bóthar Irish Folk