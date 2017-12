Singer & Songwriter | Irish Folk / Pop



Declan O`Connell, eine echte irische Stimme.



Wer Declan je die Lieder seiner Heimat hat singen hören hat schon ein großes Stück Geschichte der grünen Insel mitbekommen.



Klassiker wie „Whiskey in the jar“ und „The wild rover“ sind Bestandteil seines großen Repertoires, auflauschen sollte man jedoch besonders bei den vielen Balladen im guten alten „Dubliner`s Style“ die Declan mit Herz und Leidenschaft seinem Publikum darbietet.



In den späten 1960er Jahren im Co.Cork aufgewachsen entdeckte er schon sehr früh sein Talent zur Musik. Neben dem traditionellen irischen ist Declan auch ein großer Anhänger des amerikanischen Folk.



Bob Dylan, Johnny Cash, Neil Young und Simon and Garfunkel sind nur einige der Artisten die er interpretiert. Man kann sich auf einen abwechslungsreichen Abend gefasst machen.



** EINTRITT FREI | Sammlung für Musiker **