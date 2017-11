Hallo meine lieben ♥️



Bald ist es soweit,unsere nächste DeafParty „SnowParty“ startet in Hamburg.

Habe eine kleine Überraschung für euch,einige kennen sie und andere haben sie vielleicht verpasst.



Kim-Lieder in Gebärdensprache ♥️





jetzt habt ihr die Chance sie wieder zusehen,sie wird euch ein paar Lieder in Gebärdensprache Performen ( zeigen ).



Ihr Auftritt fängt ca. 23H an.



DJ Alex Seitz : HipHop / Rnb / Dancehall / Pop / Jazz / Mix



Wo?: Buxtehuder Straße 35 21073 Hamburg

Wann?: Samstag 02.12.17

Preis?: 8 €



GEWINNSPIEL FÜR ALLE :



Sucht eure 6 besten Personen und du bekommst:



1x Eintritt FREI