David Beckingham (Duo): "Just When The Light" | Singer-Songwriter Folk-Pop aus Kanada am Donnerstag, 18.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



David Beckingham (Duo): "Just When The Light" - Singer-Songwriter Folk-Pop aus Kanada

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende"I miss you like a soldier. Who knows he won't be going home. I miss you like a soldier, afraid he'll only die alone", singtam Ende des Songs "Soldier" aus seinem neuen Album "Just When The Light". Der Soldat, dem bewußt wird, daß er den Krieg nicht überlebt, die Klarheit eines Liebenden, der zu der Einsicht kommt, daß seine Partnerschaft unausweichlich zu einem Ende kommt - intim und kompromißlos nimmt Beckingham seine Zuhörer mit in seine Welt aus Angst vor dem Versagen und dem Wunsch, weitermachen zu wollen. Gefühlvoll zeigt er auf, daß der eigene Wille das ist, was zählt, und die Überzeugung, das richtige zu tun.Mitgründer der erfolgreichen kanadischen Indie-Band "Hey Ocean!", kommt nach einer Solo-Tour im vergangenen Jahr nun mit seinem Duo-Partner(E-Piano und Bass Synthesizer) für eine Reihe von exklusiven Konzerten zurück nach Europa.David Beckingham (akustische Gitarre und Gesang)Michael Rosen (E-Piano und Bass Synthesizer)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.