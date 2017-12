"Das Fräulein Wett und jeder, wie er will und kann" | 20er Jahre-Revue mit Swing und Schlagern am Freitag, den 12.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Das Fräulein Wett und jeder, wie er will und kann - 20er Jahre-Revue mit Swing und Schlagern

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendeist der Name einer sympathischen kleinen Popsensation aus Hamburg. Mit Akkordeon, Gitarre, Ukulele, Schlagzeug und Gesang treiben die fünf Musikanten ihren Schabernack, feiern die einschlägigsten Schlager der Goldenen 20er und spielen Swing, der wirklich swingt! Ihnen geht es dabei weniger um eine möglichst authentische Wiedergabe dieser Musik, vielmehr deuten sie die Kompositionen als eine intelligente Form von Popmusik, die sich im Wesentlichen aus Einflüssen romantischer Kunstmusik und des frühen Jazz speist. Der Sound der Band ist daher stärker an den Swing eines Django Reinhardt angelehnt als an die operettenhafte Orchestrierung früher Ufa-Filme. Seit 2015 sorgt das Ensemble für glückliche Konzertbesucher."Das Fräulein Wett und jeder, wie er will und kann" (5x Gesang, Akkordeon, Gitarre, Bass und Schlagzeug)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.