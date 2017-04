"Damals ein Sommer" (Novelle) | Autorenlesung mit Heide Koehne, am Donnerstag, 18.5.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung im Kulturcafé Komm du



Heide Koehne liest aus ihrer Novelle "Damals ein Sommer"

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeAls Au Pair verbringt Anna mit ihrer französischen Gastfamilie einen Sommer auf der Île d´Yeux in der Bretagne. Sie läßt sich verzaubern von der romantischen Stimmung, vom Duft nach würzigen Kräutern und von der wohligen Trägheit eines heißen Sommers am Strand. Dort lernt sie auch Luc kennen, der mit seiner Mutter im Nachbarhaus Urlaub macht. Zwischen den beiden entwickelt sich eine romantische Beziehung, doch Anna fühlt, daß etwas zwischen ihnen steht. Und auch vor "Monsieur" muß sie sich in acht nehmen. Das Ferienidyll bekommt Risse ...Die Autorin und Schauspielerin, die selber drei Jahre in Frankreich lebte, liest aus ihrem ersten Roman, der 1992 erschien und nun vom Fischer Verlag neu aufgelegt wurde.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98