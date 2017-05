DAILY THOMPSON - BoringNationTour2017 (PsychedelicStonerBluesRock) and Guests

Tickets @ all stores



DAILY THOMPSON ist ein Trio, das sich 2013 gegründet hat. Die drei Soundvisionäre lassen persönliche Einflüsse aus Grunge, Garage und Indierock zu einem völlig übersteuerten, extrem fudgigen Superfuzz-Bigmuff zusammenfließen. Davon inspiriert kreiert die Band einen gigantischen Sound, zwischen Noise, Indie-Blues bis hin zu Stoner-Rock mit den Daily-Thompson-üblichen Fuzz-, WahWah- und Distortion-Attacken, die jegliches Frequenz Spektrum füllen.



Mit den live eingespielten Debütalbum im Gepäck wurde 2014/15 intensiv getourt und auch 2016 wurden wieder in ganz Europa Shows gespielt, wobei Club- und Festivalbühnen mit Bands wie Karma To Burn, Mustasch, Turbostaat, Greenleaf, Truckfighters, Lucifer uvm. geteilt wurden. 2015 wurde auch die Split 7“ „Spit Out The Crap“ mit der US Band Mos Generator released. 2016 veröffentlichte die Band ihr zweites Album „Boring Nation“ und 2017 werden wieder europaweit grungy fuzzy Sounds auf Festivals und Clubshows schwitzend serviert.