CRYPTEX - Anthems Of Glory Tour 2017 ! Plus Guests

Nach über 200 Konzerten in 20 europäischen Ländern und der mit begeisterndem Lob bedachten Debütalbum-Veröffentlichung im Jahr 2011, hat sich diese außergewöhnliche Formation um Frontmann Simon Moskon vor allem aufgrund ihrer extrem mitreißenden Shows, einen absoluten Geheimtipp-Status mit hohem Unterhaltungswert in Europas Live Sektor erarbeitet.



In jüngster Vergangenheit wurden bereits die ersten, ausgedehnten Europatourneen mit Pain Of Salvation oder Threshold, sowie im Frühjahr 2013 die Erste internationale Headliner-Clubtour im Rahmen der vorangegangenen DVD-Veröffentlichung („Live At De Bosuil 2012“) absolviert. Ferner spielte man unter anderem im Sommer desselben Jahres eine große Arena-Show, als support für keinen geringeren als Alice Cooper.



Als 2011 ihr erstes Album “Good Morning, How Did You Live?” das Licht der Welt erblickte, hat CRYPTEX sofort genreübergreifend Fans faszinieren können. CRYPTEX liefern mit ihrer „konsequent und aus Überzeugung zwischen allen Stühlen stehenden“ Musik, sowie dem klaren und heutzutage seltenen Alleinstellungsmerkmal den perfekten Soundtrack für Romantiker, Phantasten, hoffnungslose Melancholiker, Partywütige, frisch Verliebte, Zornige, Trauernde, Außenseiter und Rebellen, um an einer beeindruckenden Reise durch ein vielfältiges, originelles und anspruchsvolles Sound-Kaleidoskop teilzunehmen.



Mit ihrem neuen Werk, welches den Titel “Madeleine Effect“ tragen wird, wollen die vier Vollblutmusiker nun erneut einen Meilenstein in ihrer Bandgeschichte setzen.