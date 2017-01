Cookbook | Grooviger Jazz aus Hamburg am Freitag, 27.1.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeViele Köche verderben den Brei, sagt ein Sprichwort. Was für den Suppentopf gelten mag, trifft musikalisch nicht unbedingt zu. Vor einiger Zeit taten sich(Gitarre),(Hammondorgel SK2),(Schlagzeug) und(Baritonsaxofon) zusammen, allesamt gestandene Musiker der Hamburger Jazzszene, um die Bandzu gründen. Inspiriert von George Bensons legendärem Jazz-Album "Cookbook" lassen sie die Orgel-Combos der 1950er und -60er Jahre wieder aufleben. Mit Einflüssen von Hardbob, Souljazz und Eigenkompositionen bietet die Band ein kontrastreiches Programm, das groovt und Spaß bringt. Viele Hamburger Jazzfans werden die Band kennen,spielte bereits in zahlreichen Klubs - nun auch jenseits der Elbe!Swen Enge (Gitarre)Alexander Hopff (Hammondorgel SK2)Till Pape (Schlagzeug)Bernd Reincke (Baritonsaxofon)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98