"Club der Sturmvögel" (Roman) | Autorenlesung mit Jan Christoph Nerger am Donnerstag, 27.7.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung im Kulturcafé Komm du



Jan Christoph Nerger liest aus seinem Roman "Club der Sturmvögel"

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

Der vierzigjährige Popstar Alex verfällt in eine Sinnkrise. Er verspürt den Wunsch, aus seinem oberflächlichen Leben auszubrechen, erinnert sich an seine ungewöhnliche Jugend im Hamburger Stadtteil Blankenese in den 80er Jahren. Alex beginnt nach den "Sturmvögeln" seiner Vergangenheit zu suchen und trifft die Künstlerin Britta wieder, die Rockerin Marla, in deren Band er sang, bis er "entdeckt" wurde, und seinen rebellischen Freund Mirko. Sie alle vereint das Schicksal um den Aidstod von Brittas Tochter Anja - Alex ahnt nicht, wie sehr. Für ihn beginnt ein aufregender Weg zurück zu sich selbst.

Jan Christoph Nerger, Jahrgang 1973, ist gelernter Erzieher und Bürokaufmann. "Club der Sturmvögel" ist seine erste Veröffentlichung.

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das Kulturcafé ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.