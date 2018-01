ClassicRock mixed by Runninghorse

Eintritt FREI - Lounge-Event

DJ Ken Runninghorse:

Unter ClassicRock versteht man klassiker wie Led Zeppelin, The Doors, Tom Petty, The Rolling Stones, Jethro Tull, The Who, Bad Company, The Beatles, Queen, Aerosmith, Pink Floyd uvm..Ebenso sind Special Mixes und Versionen sowie Krautrock dabei!Geboren und aufgewachsen im Land des Classic Rocks – USA. Ken liebt was er auflegt und hat selber bereits in verschiedenen Rock und Funk Bands gespielt. Als DJ bzw. VJ blickt er auch in Deutschland schon auf zahlreiche Auftritte zurück. Unterdessen im Molotow, Hafenbahnhof, Grünspann, Edelfettwerk, Docks, uvm….Sein Repertoire ist nicht nur Futter für die Ohren sondern auch sehr tanzbar und lässt keine Wünsche offen – einfach mal fragen.Marias Ballroom freut sich DJ Runninghorse mit seiner positive Ausstrahlung, mal wieder bei uns zu begrüßen.Mehr Infos: